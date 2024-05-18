Начаты работы по реставрации Дворца шекинских ханов

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Дворец шекинских ханов будет отреставрирован, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на председателя Правления Центра управления заповедниками при Государственном агентстве по туризму Мурада Агабейли.

Шеки, которому более 2700 лет, является одним из древнейших городов Азербайджана, также известен в мире своими историческими памятниками, ремеслами и кухней. Мы не ошибемся, если скажем, что каждая улица и каждый район этого города имеют свою историю. Отметим, что только на территории Национального историко-архитектурного заповедника «Юхары Баш» охраняется 83 памятника архитектуры. Одним из них излюбленных мест, посещаемых туристами, является Дворец шекинских ханов.

На территории Национального историко-архитектурного заповедника «Юхары Баш» находится несколько исторических памятников. Однако среди них всеми своими особенностями и параметрами выделяется Дворец ханов. Этот памятник имеет статус памятника истории и культуры всемирного значения. Он также находится в авангарде мировых туристических маршрутов и каталогов. Следует отметить, что этот исторический памятник был отреставрирован в 2000 году и за прошедший период никаких работ не проводилось. Эксперты утверждают, что исторический памятник необходимо реконструировать и отреставрировать.

Председатель правления Центра управления заповедниками при Государственном агентстве по туризму Мурад Агабейли заявил, что, поскольку в этом историческом памятнике реставрационные работы не проводились около 25 лет, то неизбежно появление эрозии и изменений: «Мы начали общие работы, связанные с реставрацией Дворца ханов. В работе используются документы предыдущих реставрационных работ, к процессу привлечены местные и зарубежные специалисты. С участием экспертов мы хотим прийти к окончательному мнению о форме реставрации на очередном этапе Дворца ханов».

Мурад Агабейли также добавил, что по сравнению с прошлым годом количество посещений туристов Национального историко-архитектурного заповедника «Юхары Баш», в частности Дворца ханов, увеличилось на 44 процента. Наш интервьюер также довел до внимания, что в ближайшее время на территории заповедника будут завершены реставрационные работы нескольких исторических памятников.