Зеленский отказался от олимпийского перемирия

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Владимир Зеленский отклонил предложение французского лидера Эммануэля Макрона о перемирии на период Олимпиады в Париже, со ссылкой на интервью президента Украины AFP сообщает РИА Новости.

Объясняя отказ, Зеленский рассказал журналистам о том, что спросил главу Франции «кто может гарантировать, что Россия не будет использовать это время для ввода своих войск на нашу территорию», а также добавил, что Украина против любого перемирия, играющего на руку противнику.

До этого Макрон заявил о намерении обсудить с лидером Китая Си Цзиньпином так называемое «олимпийское перемирие» на Украине, а Зеленский назвал его инициативу «неживой историей».

Президент России Владимир Путин, комментируя соответствующее предложение, ранее указал, что страны Запада сами нарушают принципы олимпизма, в том числе не допуская россиян на Игры с флагом и гимном. «В нашем отношении нарушают, а хотят, чтобы мы исполняли те правила, которые нам диктуют… Дорогие друзья, так далеко не уедем», — сказал глава государства.