Азербайджанские саперы отчитались о разминировании освобожденных территорий

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В результате деятельности частей и подразделений инженерных войск азербайджанской армии в мае текущего года было полностью очищено от мин более 254 гектаров освобожденных территорий. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

«На сегодняшний день инженерно-саперными подразделениями очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 37 583 гектаров освобожденных территорий. В целом, было обнаружено 10 463 единиц противопехотных, 3 318 единиц противотанковых и 1 2814 единиц неразорвавшихся боеприпасов».