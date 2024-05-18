В США 7 человек погибли из-за сильного шторма

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Семь человек погибли в городе Хьюстон американского штата Техас и близлежащих округах после сильного шторма.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на местные власти.

По словам местного шерифа, сильный ветер повалил линии электропередачи и деревья, а также обрушил кирпичные стены. Трое погибли в округе Харрис, а четверо – в Хьюстоне.

В регионе был зафиксирован торнадо со скоростью 110 миль в час, наблюдался ветер, максимальная скорость которого достигала 100 миль в час, сообщила Национальная метеорологическая служба.

«Такого ветра мы не видели в округе Харрис со времен урагана Алисия в 1983 году», – заявила на пресс-конференции судья округа Харрис Лина Идальго.