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Главное Мир

В Бишкеке массовые беспорядки (видео)

В Бишкеке массовые беспорядки (видео)

В Бишкеке в ночь на 18 мая начались массовые беспорядки из-за конфликта местных жителей с иностранцами

Ранее сообщалось, что 13 мая во дворе одного из хостелов Бишкека, где живут иностранцы, произошла драка с их участием. Во время беспорядков были избиты несколько местных жителей.

После инцидента в столице Кыргызстана вспыхнули массовые протесты.

По факту избиения иностранцами местных жителей в Бишкеке возбудили уголовное дело.

Посольства Индии и Пакистана рекомендовали своим гражданам пока не выходить на улицу в Бишкеке без необходимости на фоне беспорядков из-за конфликта между местными жителями и иностранными студентами.

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В Бишкеке массовые беспорядки (видео)
Мир

В Бишкеке массовые беспорядки (видео)

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