Bloomberg: Украина вывела из строя почти 14% нефтеперерабатывающих мощностей РФ

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«Удары украинских беспилотников по российской энергетической инфраструктуре в начале этого года вывели из строя 14% нефтеперерабатывающих мощностей страны и привели к росту внутренних цен на топливо, но оказали минимальное влияние на производство электроэнергии», – пишет Bloomberg со ссылкой на разведывательное управление Пентагона, сообщает УНИАН.

По подсчетам издания, потеря часть мощностей привела к росту внутренних цен на топливо на 20%-30% уже к середине марта. Чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка РФ была вынуждена остановить экспорт.

«Чтобы смягчить влияние этих ударов, Россия запретила экспорт бензина на шесть месяцев, начиная с марта, начала импортировать нефтепродукты из Беларуси, которые планировала импортировать из Казахстана, и предоставила приоритет отгрузке нефтепродуктов российскими железными дорогами в противовес другим видам транспорта», – говорится в докладе разведывательного управления министерства обороны США.

Хотя атаки все еще продолжаются, анализ охватывает лишь двухмесячный период: от первого удара 21 января по заводу ПАО «Новатэк» в Усть-Луге, до атаки 24 марта на электростанцию в Новочеркасске.

Указывается, что действия Украины «привели к незначительным перебоям в электроснабжении российских военных и гражданского населения», поскольку «Россия имеет мощную генерирующую мощность – третью по величине в мире – и высокую степень резервирования в своей сети».

Также в разведке отметили влияние Украины на российские военно-морские операции. Из-за атак ВСУ Черноморский флот России начал избегать украинского побережья и передислоцировал некоторые корабли со своей главной базы в оккупированном Севастополе в Крыму.