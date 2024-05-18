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Руководство МО Азербайджана встретилось с военными

Руководство МО Азербайджана встретилось с военными

Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев, командующий Сухопутными войсками генерал-лейтенант Хикмет Мирзоев с военнослужащими, привлеченными на учебные сборы по мобилизационной подготовке, сообщает пресс-служба Минобороны.

В ходе встречи генерал-полковник Керим Велиев рассказал о положительных результатах успешных реформ, проводимых в Азербайджанской Армии под руководством президента Азербайджана, Главнокомандующего Вооружёнными Силами Ильхама Алиева.

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