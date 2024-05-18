Азербайджан подарил Лиепайскому музею Латвии национальный ковер

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Азербайджан подарил Лиепайскому музею Латвии национальный ковер ручной работы. Об этом посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов написал в социальной сети «Х».

В мероприятии принял участие также председатель ОАО «Азерхалча» Эмин Мамедов.

«Было очень приятно вместе с председателем «Азерхалча» Эмином Мамедовым и мэром города Лиепая Гунарсом Ансиньшом принять участие в церемонии передачи в дар Лиепайскому музею эксклюзивного азербайджанского ковра ручной работы по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Латвией», – говорится в сообщении.

Отметим, что Азербайджан и Латвия установили дипломатические отношения 11 января 1994 года.