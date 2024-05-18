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Украина попросила США разрешить бить американским оружием по РФ

Украина попросила США разрешить бить американским оружием по РФ

Украина обращалась в Белый дом с просьбой снять ограничения на использование американского оружия по военным объектам на территории РФ. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, запрос был сделан на прошлой неделе и еще рассматривается.

Если американцы согласятся, пишет УНИАН, это будет означать серьезное изменение политики Вашингтона, который уже давно стремится уменьшить риск военной эскалации между США и Россией, поддерживая при этом Украину.

«Они действительно просили США о помощи, чтобы нанести удар по России. Это не касалось конкретной системы вооружений, а дополнительной помощи в нанесении удара по россиянам», – заявил генерал ВВС США Си Кей Браун.

В издании напомнили, что Штаты передали Украине ракетные комплексы класса «земля-земля» и другие системы вооружений ATACMS при условии, что их не будут использовать для ударов по России. Как отмечается, это условие, на которое Украина согласилась, имело целью уменьшить риск перерастания конфликта в прямое столкновение между США и Россией.

Ранее УНИАН писал, что Украина давит, чтобы Белый дом разрешил бить по территории РФ американским оружием. С этой целью группа украинских парламентариев полетела в США для переговоров.

Государственный секретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что Украина должна самостоятельно решать, как ей отстаивать свою свободу в войне с Россией.

Le Monde, анализируя его заявление, предположило, что Украина, вероятно, получила разрешение бить западным оружием по территории РФ. Однако впоследствии представитель Пентагона Сабрина Сингх отметила, что Штаты не изменили свою позицию относительно запрета применения американского оружия для ударов по территории России. Украина должна использовать такое вооружение исключительно для возвращения суверенных территорий.

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