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СМИ: США и Иран провели непрямые переговоры по безопасности на Ближнем Востоке

СМИ: США и Иран провели непрямые переговоры по безопасности на Ближнем Востоке

США и Иран на этой неделе провели в Омане «непрямые переговоры» по вопросу недопущения эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сообщил в пятницу портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, в консультациях с американской стороны принимали участие координатор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк и исполняющий обязанности спецпредставителя США по Ирану Абрам Пейли. Кто принимал участие в консультациях со стороны Ирана, неизвестно, отмечает портал. По его данным, консультации были посвящены обсуждению возможных «последствий действий Ирана и его прокси сил» в регионе, а также «обеспокоенности США ядерной программой» Тегерана.

Axios подчеркивает, что подобные консультации были проведены впервые с января 2024 года, когда в Омане прошли аналогичные переговоры. Он отмечает, что непрямые переговоры США и Ирана в Омане состоялись «спустя более чем месяц после» того, как Тегеран 13 апреля нанес массированный удар по территории Израиля ракетами и беспилотниками.

Вечером 13 апреля Иран запустил беспилотники и ракеты в сторону Израиля, назвав это ответом на «многочисленные преступления», в том числе приписываемую Израилю атаку на консульский отдел посольства исламской республики в Дамаске. По информации иранских государственных СМИ, целями ударов по еврейскому государству были военные объекты. В Армии обороны Израиля указали, что перехватили 99% иранских снарядов, незначительный ущерб был причинен авиабазе Неватим.

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