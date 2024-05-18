США хотят разместить в космосе средства нападения на спутники

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США хотят развернуть на земле и в космосе новое поколение средств защиты своей спутниковой группировки и нападения на вражеские орбитальные аппараты, утверждает газета New York Times на основе интервью и публичных выступлений чиновников Пентагона.

Американцы обвиняют Россию и Китай в разработке противоспутниковых вооружений, в том числе неконвенционального характера, но уклоняются от раскрытия информации о собственных работах в этой сфере, если таковые ведутся.

В США обвинили Россию и Китай в развертывании противокосмических вооружений2 мая, 00:31

«Руководители Пентагона отказываются обсуждать какую-либо конкретику и лишь говорят о намерении «к 2026 году иметь существенный орбитальный потенциал, который позволит нам конкурировать в операция полного спектра», – говорится в статье со ссылкой на прошлогоднее выступление представителя военного ведомства в сенате.

По данным издания, США давно располагают наземными системами для подавления связи противника с его спутниками и сейчас предпринимают меры к их модернизации. «Однако в рамках нового подхода Пентагон движется к более амбициозной задаче: широкого подавления вражеских угроз на орбите способами, сходными с теми, что применяют военно-морские силы в океане или военно-воздушные – в небе» – говорится в статье.

Издание, получившее отказы в интервью от командования космических сил, напоминает о таинственной программе X-37B – беспилотном космическом челноке, который, как считается, может получить вооружение, а также о работах над новым поколением военных спутников, способных маневрировать, дозаправляться в космосе и при помощи манипуляторов взаимодействовать с другими орбитальными аппаратами.