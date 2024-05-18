Армян, разъяренных из-за заявления Лукашенко в Азербайджане, обломали в ОДКБ

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В ОДКБ ответили на запрос армянского издания news.am касательно заявлений, сделанных президентом Беларуси Александром Лукашенко во время визита в Азербайджан.

Лукашенко 16 мая на пресс-конференции по итогам встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым сказал следующее: «Вспомнил наш разговор перед войной, перед Вашей освободительной войной, когда мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно».

Издание расценило это как «лидер страны-члена Организации Договора о коллективной безопасности фактически признается в обсуждении предстоящей агрессии в отношении другого участника ОДКБ (Армении) с агрессором (Азербайджаном)» и обратилось за разъяснениями в ОДКБ. Однако ответ их явно не удовлетворил.

«Приведенное Вами заявление сделано лидером суверенного государства в рамках двустороннего диалога, и не может быть предметом оценки Генерального секретаря ОДКБ.

Хотим отметить важность прогресса в процессе делимитации между Арменией и Азербайджаном на основе Алма-Атинской декларации от 1991 года, а также необходимость продолжения армяно-азербайджанского диалога, значимым этапом которого стала встреча министров иностранных дел двух стран в Алматы», – говорится в официальном ответе секретариата ОДКБ.