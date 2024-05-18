Эрдоган заявил, что черноморская зерновая инициатива предотвратила голод в Африке

46 Просмотров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что без реализации черноморской зерновой инициативы во многих странах Африки настал бы голод.

По его словам, в XXI веке основная борьба между странами «будет вестись за сельскохозяйственные земли, воду и продовольствие», и признаки этого процесса уже заметны. «Развитые страны начали большую гонку за аренду сельскохозяйственных земель в Африке, из-за негативных последствий изменения климата водные ресурсы и бассейны превращаются в линии конфликта. Мы не забыли, как все страны ожесточенно боролись за обеспечение продовольственной безопасности во время пандемии и российско-украинской войны. Если бы не черноморская инициатива, которая была реализована усилиями Турции, то во многих регионах, а особенно в африканских странах, был бы голод», – сказал он.

Эрдоган указал, что Турция «не позволила ситуации выйти из-под контроля и обеспечила безопасный проход через свои проливы в общей сложности 33 млн тонн зерна». Он также отметил, что сельхозпроизводство и снабжение останутся стратегическими сферами с точки зрения обеспечения безопасности государств и Турция должна быть готовой к этому.

Он также раскритиковал западные страны за их политику в Африке, где ради получения ископаемых ресурсов Запад «изгонял людей, начинал гражданские войны, поддерживал кровавых диктаторов, устраивал перевороты, совершал убийства, в том числе массовые». «Они пристрастили местных жителей к алкоголю и наркотикам, сделав их полностью зависимыми. Мы очень хорошо знаем, что западные страны, преподающие нам уроки прав человека, делали в Конго, Алжире, Кении, Сомали, ЮАР, Намибии, Нигерии и многих других африканских странах», – сказал он. По его словам, в одном Конго «от насилия, голода и болезней умерли 10 млн человек».

Эрдоган заявил, что во время визитов в Африку он и турецкие чиновники «имели возможность собственными глазами увидеть жестокое лицо колонизаторов», которые стремились установить контроль над ресурсами. Система эксплуатации, по его словам, «все еще действует, используя новые и более коварные методы».