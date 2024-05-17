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Медведев раскрыл мощность российских ядерных бомб

Медведев раскрыл мощность российских ядерных бомб

Российские ядерные заряды существенно мощнее, чем бомбы, сброшенные США на Японию в 1945 году.

Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал поставку Украине «все более дальнобойного» западного оружия.

По словам Медведева, нестратегический ядерный арсенал, о проведении учений с которым объявила Россия, — понятие достаточно растяжимое.

«К такому оружию <…> относятся ядерные заряды, существенно превышающие мощность Little Boy и Fat Man», — написал Медведев.

Он посоветовал западным кураторам «хорошо рассчитывать» дальность того, что выделяют ВСУ.

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