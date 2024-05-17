Зурабишвили не будет вносить поправок к принятому закону об иноагентах во время вето

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет вносить поправок к закону об иноагентах в том виде, в котором его принял парламент, во время наложения вето.

«Он (закон – прим. ) не может быть поправлен, не существует маленьких поправок, которые внезапно приведут этот закон, который антиевропейский, в тот вид который, который приблизит нас к Европе», – заявила Зурабишвили в интервью польскому телеканалу TVP World, отвечая на вопрос журналиста, есть ли компромисс, которого можно достичь, предложив парламенту вариант закона со стороны президента во время процедуры вето.

По словам Зурабишвили, у правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» есть возможность изменить закон самостоятельно и без вето президента.

«Они могут отозвать его, поставить на паузу, изменить его сами», – отметила Зурабишвили.