Бербок: Армения и Азербайджан имеют историческую возможность для достижения мира

104 Просмотров

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о готовности ФРГ продолжать поддерживать мирный процесс между Арменией и Азербайджаном.

«Армения и Азербайджан имеют историческую возможность для достижения мира. В разговоре с армянским коллегой Араратом Мирзояном [глава МИД ФРГ] Анналена Бербок подчеркнула готовность Германии продолжать поддерживать мирный процесс», – говорится в сообщении МИД ФРГ, опубликованном в X.

«Сейчас крайне важно продолжать диалог», – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Германии.