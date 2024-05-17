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Индия ждет предложений Армении по вопросу использования порта Чабахар

Индия ждет предложений Армении по вопросу использования порта Чабахар

Нью-Дели ждет предложений Еревана по вопросу использования иранского порта Чабахар.

Об этом заявила агентству «Арменпресс» индийский посол в Армении Нилакши Саха Синха.

Посол обратила внимание на то, что представители Армении проявляют интерес к использованию порта. В декабре 2023 г. порт, в развитии которого вместе с Ираном участвует Индия, посетил министр территориального управления и инфраструктуры Армении Гнел Саносян.

«Мы ждем деталей от армянской стороны и обязательно учтем их, когда получим конкретные предложения», – сказал посол.

Саха Синха подчеркнула, что Армения, будучи страной, не имеющей выхода к морю, определенно нуждается в большем количестве коммуникационных проектов. Таких как маршрут из Индии в порт Чабахар, Иран и – к Черному морю.

По ее мнению, реализация проекта поможет преодолеть трудности, связанные с отсутствием у Армении выхода к морю.

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