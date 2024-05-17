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Главное Общество

В Азербайджане готовятся документы для регистрации неоформленных домов

В Азербайджане готовятся документы для регистрации неоформленных домов

В Азербайджане готовятся нормативно-правовые акты по классификации и регистрации документально неоформленных домов, построенных в советские годы и в первые годы независимости.

Об этом журналистам заявил заместитель председателя правления Государственного кадастра и регистра недвижимости Госслужбы по вопросам имущества Эльшад Мамедов, передает Report.

Мамедов отметил, что в соответствии с указом президента страны о создании электронного реестра и кадастровой информационной системы недвижимости будет создан соответствующий электронный портал.

«С его созданием регистрация документов перейдет в электронный формат. Электронный реестр предусматривает полную электронизацию всех видов операций», – сказал Э. Мамедов.

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