Французские войска и полиция не могут восстановить контроль над Новой Каледонией |
Алиев и Лукашенко в Шуше. Президент Беларуси подарил городу тракторы. Фотографии |
Орбан предложил принять в ЕС закон об иноагентах |
Беларусь построит в Карабахе населенный пункт на 420 семей |
Путин сделал неожиданное заявление о планах по Харькову |
Азербайджан потребовал от Франции извинений |
Запад готовит скоординированное давление на Зеленского: французские СМИ раскрыли детали плана |
Гафарова и Симонян провели переговоры в Женеве |
Азербайджан решил возобновить работу своего посольства в Иране |
Главное Мир

Во Франции начали расследование в отношении зачинщиков беспорядков в Новой Каледонии

Во Франции начали расследование в отношении зачинщиков беспорядков в Новой Каледонии

Французская прокуратура начала расследование в отношении зачинщиков беспорядков, которые на протяжении нескольких дней происходили в Новой Каледонии.

Об этом сообщил прокурор Ив Дюпа в эфире телеканала Outre-mer La Premiere.

«После совещания судебной полиции, состоявшегося сегодня утром, было принято решение начать расследование в отношении фактов, которые могут касаться зачинщиков – ряда участников «Ячейки координации действий на местах», а также, возможно, ряда других лиц», – сказал прокурор. Расследование было открыто по фактам «преступного сговора, кражи, нанесения ущерба в составе организованной банды, создания группы с целью совершения насилия или нанесения ущерба», уточнил он.

«Это направлено против тех, кто дергал за ниточки, тех, кто использовал других людей, особенно молодежь, ради раскручивания спирали насилия. Очевидно, что определенные цели были поставлены в рамках подготовительной работы», – добавил Дюпа. Он сообщил, что с 12 мая в Новой Каледонии было задержано 163 человека.

Теги:
Из этой рубрики
Индия ждет предложений Армении по вопросу использования порта Чабахар
Мир

Индия ждет предложений Армении по вопросу использования порта Чабахар

2024/05/17, 21:15
В Иране задержали 261 участника сатанинской секты
Мир

В Иране задержали 261 участника сатанинской секты

2024/05/17, 20:50
Во Франции начали расследование в отношении зачинщиков беспорядков в Новой Каледонии
Мир

Во Франции начали расследование в отношении зачинщиков беспорядков в Новой Каледонии

2024/05/17, 20:18
Французские войска и полиция не могут восстановить контроль над Новой Каледонией
Мир

Французские войска и полиция не могут восстановить контроль над Новой Каледонией

2024/05/17, 18:29
Главы Минкультуры Турции и Армении обсудили восстановление исторического моста Ани
Мир

Главы Минкультуры Турции и Армении обсудили восстановление исторического моста Ани

2024/05/17, 18:23
ЕС запретил вещание нескольких российских пропагандистских медиа
Мир

ЕС запретил вещание нескольких российских пропагандистских медиа

2024/05/17, 17:55
Жизнь Фицо все еще под угрозой
Мир

Жизнь Фицо все еще под угрозой

2024/05/17, 17:12
Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных
Мир

Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных

2024/05/17, 16:57
Маск окончательно переименовал Twitter
Мир

Маск окончательно переименовал Twitter

2024/05/17, 16:31