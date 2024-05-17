Во Франции начали расследование в отношении зачинщиков беспорядков в Новой Каледонии

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Французская прокуратура начала расследование в отношении зачинщиков беспорядков, которые на протяжении нескольких дней происходили в Новой Каледонии.

Об этом сообщил прокурор Ив Дюпа в эфире телеканала Outre-mer La Premiere.

«После совещания судебной полиции, состоявшегося сегодня утром, было принято решение начать расследование в отношении фактов, которые могут касаться зачинщиков – ряда участников «Ячейки координации действий на местах», а также, возможно, ряда других лиц», – сказал прокурор. Расследование было открыто по фактам «преступного сговора, кражи, нанесения ущерба в составе организованной банды, создания группы с целью совершения насилия или нанесения ущерба», уточнил он.

«Это направлено против тех, кто дергал за ниточки, тех, кто использовал других людей, особенно молодежь, ради раскручивания спирали насилия. Очевидно, что определенные цели были поставлены в рамках подготовительной работы», – добавил Дюпа. Он сообщил, что с 12 мая в Новой Каледонии было задержано 163 человека.