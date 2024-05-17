Захарова грозит США, ЕС и Украине

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Россия в связи с атаками Вооруженных сил Украины на российские регионы предупреждает США и ЕС, а также Киев, что они играют с огнем, Москва не оставит без ответа посягательства на свою территорию.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Вновь хотели бы недвусмысленно предупредить Вашингтон, Лондон, Брюссель, другие западные столицы, а также подконтрольный им Киев, что они играют с огнем. Россия не оставит без ответа подобные посягательства на свою территорию», – указала дипломат.

Захарова подчеркнула, что за этими атаками с использованием западного оружия четко проступает «профиль американских и британских кураторов режима президента Украины Владимира Зеленского».

«Они не только поставляют ему все более дальнобойные ракеты и тяжелые вооружения, но и дают добро на их применение против России, способствуя тем самым дальнейшей эскалации конфликта», – указала она.