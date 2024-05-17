Лукашенко назвал армян варварами после увиденного в Шуше

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Кто стреляет в иконы и памятники, это варвары.

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время посещения города Шуша, передает БЕЛТА.

На примере Шуши Лукашенко вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым ознакомился, как идет возрождение Карабаха. В городе активно ведут восстановительные работы, строится жилье для возвращения азербайджанских беженцев.

«Не было бы счастья, да несчастье помогло. Совсем новая жизнь будет. Конечно, несчастье дорого обошлось», – отметил Александр Лукашенко.

«Развалины говорящие… – заметил Александр Лукашенко. – Но где можно восстановить здания, надо восстанавливать».

Увидев расстрелянный армянами бюст Бюльбюля, Лукашенко сказал:

«Кто стреляет в иконы и памятники, это варвары».