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Французские войска и полиция не могут восстановить контроль над Новой Каледонией

Французские войска и полиция не могут восстановить контроль над Новой Каледонией

Сотни французских военных и полицейских, отправленных Парижем в Новую Каледонию, пытаются вернуть контроль над этой заморской территорией в Тихом океане после массовых беспорядков, которые вспыхнули в понедельник, передает BBC.

Верховный комиссар Новой Каледонии Луи Ле Франк признал, что власти не контролируют некоторые районы Новой Каледонии, и направленные Францией силы используются, чтобы «снова захватить городские районы, которые мы потеряли».

Ле Франк заявил, что в некоторых частях Новой Каледонии «сотни участников беспорядков ждут только одного: конфликта с силами безопасности».

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