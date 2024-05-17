Французские войска и полиция не могут восстановить контроль над Новой Каледонией |
Алиев и Лукашенко в Шуше. Президент Беларуси подарил городу тракторы. Фотографии |
Орбан предложил принять в ЕС закон об иноагентах |
Беларусь построит в Карабахе населенный пункт на 420 семей |
Путин сделал неожиданное заявление о планах по Харькову |
Азербайджан потребовал от Франции извинений |
Запад готовит скоординированное давление на Зеленского: французские СМИ раскрыли детали плана |
Гафарова и Симонян провели переговоры в Женеве |
Азербайджан решил возобновить работу своего посольства в Иране |
Главное Мир

Маск окончательно переименовал Twitter

Маск окончательно переименовал Twitter

Социальная сеть, ранее известная как Twitter, перешла на новый адрес x.com, который соответствует ее новому названию, пишет New Voice.

Социальная сеть, ранее известная как Twitter, официально приняла адрес X.com для всех своих основных систем. Это означает, что при вводе twitter.com в вашем браузере теперь будет перенаправлять на новый домен.

«Мы сообщаем вам, что мы меняем наш URL-адрес, но ваши настройки конфиденциальности и защиты данных остаются без изменений», — информирует оповещение, которое пользователи платформы могут увидеть внизу страницы.

Переход на новый домен был одним из самых неудобных аспектов в ребрендинге компании.

Теги:
Из этой рубрики
Французские войска и полиция не могут восстановить контроль над Новой Каледонией
Мир

Французские войска и полиция не могут восстановить контроль над Новой Каледонией

2024/05/17, 18:29
Главы Минкультуры Турции и Армении обсудили восстановление исторического моста Ани
Мир

Главы Минкультуры Турции и Армении обсудили восстановление исторического моста Ани

2024/05/17, 18:23
ЕС запретил вещание нескольких российских пропагандистских медиа
Мир

ЕС запретил вещание нескольких российских пропагандистских медиа

2024/05/17, 17:55
Жизнь Фицо все еще под угрозой
Мир

Жизнь Фицо все еще под угрозой

2024/05/17, 17:12
Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных
Мир

Зеленский подписал закон о мобилизации осужденных

2024/05/17, 16:57
Маск окончательно переименовал Twitter
Мир

Маск окончательно переименовал Twitter

2024/05/17, 16:31
Шойгу не захотели пускать на переговоры в Китае
Мир

Шойгу не захотели пускать на переговоры в Китае

2024/05/17, 16:19
Орбан предложил принять в ЕС закон об иноагентах
Мир

Орбан предложил принять в ЕС закон об иноагентах

2024/05/17, 16:01
Путин: Легитимность Зеленского должен оценить Конституционный суд
Мир

Путин: Легитимность Зеленского должен оценить Конституционный суд

2024/05/17, 15:10