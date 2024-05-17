Шойгу не захотели пускать на переговоры в Китае

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Секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу не хотели пускать на переговоры в китайский парламент, сообщил специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников в репортаже о визите российской делегации в Пекин.

По информации издания, Шойгу не хотели пускать в Дом народных собраний. Организаторов не устроил его значок, дающий право на проход, когда речь зашла о членах делегации.

«И секретарю Совбеза пришлось ждать не одну и не две минуты, прежде чем вопрос все-таки решился в его пользу, а до этого он пропустил, стоя у двери, не меньше десяти коллег по цеху», — отметил Колесников.

Шойгу прибыл с Путиным и российскими министрами в Пекин 16 мая. По информации Колесникова, на переговорах в узком составе Шойгу сидел по левую руку от Путина, а на расширенном заседании его не было, отметил РБК.