На западном фронте есть перемены. Чем примечателен визит Гаджиева в США

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На азербайджано-американском треке – вновь примечательные дипломатические новости. С визитом в США находится помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Переговорная повестка весьма насыщенная: Гаджиев встретился с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Джоном Бассом, первым заместителем помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Юри Ким, а также помощником госсекретаря по вопросам демократии, труда и прав человека Робертом Джилкристом. Как указывается, в ходе встреч обсуждались двусторонние отношения, текущая ситуация в области региональной и глобальной безопасности, а также широкий спектр вопросов, охватывающих процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Вряд ли речь идёт о «дипломатической рутине». В последние недели и месяцы между Баку и Вашингтоном не на шутку «искрило», причём не только по вопросу прав человека или оценки состоявшихся в Азербайджане досрочных президентских выборов, где посольство США опубликовала по крайней мере странный пресс-релиз. Серьезный удар по двусторонним отношениям нанесли заигрывания Вашингтона с Ереваном и провокационные переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с Николом Пашиняном, где, как явствует из «утечек», обсуждались вопросы военной помощи Армении – не дожидаясь, пока будет подписан мирный договор с Азербайджаном. А перед этим на слушаниях в Конгрессе и Юри Ким, и Джеймс О’Брайен озвучили целую серию заявлений, вызывавших в Баку в лучшем случае недоумение, в худшем – возмущение.

Но теперь, судя по многим косвенным признакам, Вашингтон после жёсткой дипломатической перепалки наводит с Баку мосты. Это стало понятно ещё после поездки в Шушу посла США в Азербайджане Марка Либби.

Строго говоря, в плане статуса города Шуша эта поездка ничего не меняет. И в такого рода подтверждениях своей территориальной целостности Азербайджан не нуждается – наша страна была признана в своих границах, включающих Карабах, ещё в 1991-1992 годах, в том числе и со стороны США. Но поездка Либби в Шушу, вокруг которой в свое время было предостаточно домыслов и споров, без сомнения, представляла собой «месседж» уже азербайджанской аудитории: Вашингтон готов «развязывать узелки». И поездка Гаджиева в Вашингтон этот новый тренд подтверждает, причём весьма красноречиво.

При этом речь идёт главным образом о вашингтонском, а не бакинском тренде. Мяч с самого начала был на американской половине поля — не говоря о том, что и жёсткий дипломатический диалог Баку и Вашингтона тоже спровоцировали Штаты – начиная от слушаний в конгрессе и заканчивая встречей в Брюсселе.

Понятно и другое. Любая дипломатическая перепалка, исключая разве что совсем уж тяжелые случаи, заканчивается наведения мостов – пусть и с учётом новых реалий и акцентов. Нетрудно догадаться: за это время в Вашингтоне уже имели возможность убедиться, что Азербайджан не заинтересован в обрушении отношений с США, но не позволит пересекать свои «красные линии»: уважение территориальной целостности, государственного суверенитета, невмешательство во внутренние дела. И да, Азербайджан – не та страна, которую легко можно «прогнуть». Особенно по принципиальным вопросам.

Более того, Азербайджан сегодня, после победы в Карабахе – бесспорный лидер Южного Кавказа и в политическом, и в экономическом, и в военном прочтении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая перед первыми жителями, возвращающимися в Шушу, предупреждает: «Я хочу еще раз сказать как азербайджанскому народу, так и тем, кто проявляет интерес к этому региону: отныне здесь ни один шаг не должен быть сделан без согласования с нами. Уверен, что меня слышат, они знают: если я что-то говорю, то я это делаю». В переводе: «погоду» в регионе определяет сегодня Азербайджан.

Наконец, изменился и контекст. На всём западном дипломатическом направлении– явное оживление. Совсем недавно Азербайджан посетил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Вслед за ним в столицу Азербайджана прибыл президент Болгарии Румен Радев. В центре внимания – проект «Кольцо солидарности», предусматривающий поставки азербайджанского газа в страны Европы. И вот теперь – поездка Хикмета Гаджиева в США, его встречи с высокопоставленными американскими дипломатами, как раз и отвечающими за Южный Кавказ.

К тому же ещё недавно американским дипломатам могло казаться, что Грузия и Армения выбрали «дорогу на Запад», и Азербайджану ничего не останется, кроме как вписаться в общий тренд, где уже диктовать правила будут Вашингтон и Брюссель. Но теперь не только отношения с Грузией на грани полномасштабного кризиса. В Вашингтоне не могут не замечать затянувшихся виляний Никола Пашиняна, чье «прозападное рвение», судя по всему, слишком переоценили. Никол Воваевич договаривался в Москве, что российские пограничники уйдут с границы с Азербайджаном, но на границе с Турцией и и Ираном останутся, что Армения не выходит из ОДКБ и ЕАЭС, хоть и отказывается от финансирования, что, наконец, никто не закрывает российскую базу, включая её новые «дислокации», не распускает совместные группировки сухопутных сил и сил ПВО, наконец, с прежней активностью продолжается обход через Армению наложенные на РФ санкции. Контраст с выводом из Азербайджана российских миротворцев получился слишком жёстким. Продолжать политику «армяноцентричности» при таком раскладе как минимум нелогично.

А значит, американским дипломатам есть что обсудить с Хикметом Гаджиевым.

Нурани, обозреватель