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«Это сюрприз для всех. Не было даже предупреждения от американской разведки»

«Это сюрприз для всех. Не было даже предупреждения от американской разведки»

Продвижение российских сил в Харьковской области стало сюрпризом для всех, даже от разведки США не было предупреждения. Об этом в интервью журналу Valeurs Actuelles заявил французский корпусный генерал авиации Брюно Клермон.

«Это (продвижение российских сил под Харьковом) сюрприз для украинской армии, но также для всех… Не было даже предупреждения от американской разведки», – отметил Клермон.

Однако, уточнил он, трудно сказать, были ли американцы в курсе наступления российских военных. Французский военный подчеркнул, что сейчас ситуация благоволит России.

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«Это сюрприз для всех. Не было даже предупреждения от американской разведки»
Мнения

«Это сюрприз для всех. Не было даже предупреждения от американской разведки»

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