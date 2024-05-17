Путин: Легитимность Зеленского должен оценить Конституционный суд

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Президент России Владимир Путин заявил, что находился в постоянном контакте с президентом Владимиром Зеленским до острой фазы конфликта в Украине, сообщает ТАСС.

Об этом заявил президент Владимир Путин, общаясь с российскими журналистами в Китае.

«На вопрос о легитимности Зеленского после 20 мая должна ответить политическая и правовая система Украины. Для России имеет значение вопрос легитимности пребывания Владимира Зеленского на своём посту», – заявил Путин.

«Потому что если дело дойдёт до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями», — добавил Путин.