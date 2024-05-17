«С дубу рухнули что-ли?»: Путин заявил об обмане России после отвода войск от Киева

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Россию обманули после отвода войск от Киева. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, который сейчас находится в Китае с первым заграничным визитом своего пятого президентского срока.

«Когда наши войска стояли под Киевом, нам что было сказано со стороны наших западных партнеров? Нельзя подписывать документы, если противоположной стороны к виску приставлен пистолет. С нашей стороны было спрошено, что сделать. Нам сказали, надо отвести войска от Киева. Мы сделали это на следующий день. Они выбросили все наши договоренности в помойку», — сказал он.

Путин также прокомментировал попытки украинской стороны навязать России свои условия мира.

«Хотели получить преимущество на поле боя и добиться стратегического положения, не получилось. Ну на те вам теперь наши условия. С дубу рухнули что-ли?» – возмутился он.

Он подчеркнул, что Россия «будет исходить из реалий, которые складываются на земле». Путин также напомнил, что база для переговорного процесса была заключена договором в Стамбуле, на котором стоит подпись украинской делегации. Однако Украина просто вышла из переговоров.