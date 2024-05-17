Путин: «Извините, пожалуйста, я не виноват. Мы скоро уедем»

744 Просмотров

Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета извинился перед жителями Харбина за жесткие меры безопасности из-за его визита и в шутку заверил: «Мы скоро уедем».

«Я хочу только извиниться перед жителями города за то, что с нашим приездом приняты такие достаточно жесткие меры обеспечения безопасности. Я не виноват. Местные товарищи работают профессионально, жестко. Я все понимаю. Наверное, так и надо. Но, во всяком случае, это вызывает определенные неудобства для граждан. Здесь пресса работает», – сказал он.

«Извините, пожалуйста. Мы скоро уедем. У вас жизнь вернется в нормальное русло», – в шутку отметил Путин.

При этом президент РФ отметил мощь Харбина как мирового мегаполиса. «Самое основное впечатление, если можно так выразиться, заключается в мощи Харбина. Харбин превратился за последние годы в мощный мегаполис мирового масштаба. Здесь 10 миллионов человек, по-моему, проживает. Это огромный город, огромный мегаполис. И он выглядит как мегаполис. Современный, энергичный, развивающийся. Это видно по ритму жизни, и вам повезло, что вы живете в таком городе, как Харбин», – поделился своими впечатлениями от посещения города глава государства.