Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине

214 Просмотров

Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы о признании безальтернативности «мирного плана» Украины, которые подразумевает вывод войск России.

Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Совет хотел принять сегодня резолюцию, в которой он хотел признать только и исключительно мирный план президента Зеленского в качестве формулы мира, которую следует рассмотреть и поддержать. Для нас это неприемлемо. Другие страны также разработали мирные планы, которые ничем не хуже плана украинского президента. Я просил включить другие мирные планы в резолюцию Совета Европы. Это было отклонено большинством голосов. Поэтому я наложил на нее вето, чтобы она не стала решением Совета», – заявил Сийярто, и призвал начать «реальные мирные переговоры» с участием РФ.