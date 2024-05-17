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Азербайджан потребовал от Франции извинений

Азербайджан потребовал от Франции извинений

Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде категорически отверг заявления министра внутренних дел Франции о том, что в Азербайджане «диктатура».

Он подчеркнул, что в стране гарантированы фундаментальные права и свободы, в то время как во Франции нарушаются права человека и происходят беспорядки.

Гаджизаде также отметил, что Азербайджан всегда придавал значение демократическим ценностям и является обществом, где различные этнические и религиозные группы живут в мире и безопасности.

Он выразил надежду на извинения со стороны Франции за такие обвинения, предупреждая о возможных негативных последствиях для двусторонних отношений.

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