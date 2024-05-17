Орбан: Мы молимся за Фицо, он между жизнью и смертью

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого было совершено покушение, находится между жизнью и смертью, и это тяжелая потеря не только для его страны, но и для Венгрии. Об этом заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Он напомнил, что его словацкий коллега придерживается схожих с ним взглядов по многим международным вопросам, в том числе в отношении конфликта на Украине. «Мы молимся за премьер-министра Словакии, переживаем за него и, конечно, желаем ему выздороветь и вернуться к работе как можно скорее. Сейчас Роберт Фицо борется за свою жизнь, он находится между жизнью и смертью», – сказал Орбан.