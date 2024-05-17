Глава МИД Латвии вступила в ополчение

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Министр иностранных дел Латвии Байба Браже вступила в ряды добровольческого ополчения Вооруженных сил республики.

«Особый день. Пополнение в 13-м пехотном батальоне Земессардзе (добровольческого ополчения Латвии – прим. ТАСС), принесена присяга», – написала она в X.

На опубликованной вместе с текстом фотографии глава внешнеполитического ведомства республики стоит в военной форме в окружении семи женщин в такой же одежде.

Как пишет портал Delfi, в 13-м батальоне 1-й Рижской бригады в настоящее время служат около 110 ополченцев и профессиональных военнослужащих. Ополчение в Латвии помогает оборонять территорию страны, ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций, проводить спасательные работы и обеспечивать общественную безопасность.