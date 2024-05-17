Мэр Тбилиси: Санкции — это европейские ценности?

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Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал тон разговора Запада с Грузией недопустимым, добавив, что угрозы и шантаж немыслимы при стратегическом партнерстве стран, передает РИА Новости.

«При стратегическом партнерстве угрозы и шантаж просто немыслимы. Санкции — это европейские ценности?» — возмутился чиновник, добавив, что правительство Грузии не боится санкций со стороны Запада.

Ранее помощник государственного секретаря США Джеймс О`Брайен заявил, что США готовы ввести санкции против Грузии, если будет доказан факт подрыва демократии в процессе принятия закона об иноагентах.