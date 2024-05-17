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«Глобальный юг» проигнорировал Украину

«Глобальный юг» проигнорировал Украину

Президент Бразилии Луиз Инасио Лула да Силва принял решение не участвовать в саммите мира по Украине, который состоится 15 и 16 июня в Швейцарии, сообщает CNN Brasil.

Как отмечают в издании, швейцарское правительство специально пригласило Лулу во время личной встречи канцлера страны Игнасио Кассиса и министра иностранных дел Мауро Виейры 30 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский также пригласил президента Бразилии принять участие в саммите во время недавнего интервью изданию.

Однако, по мнению Лулы и представителей МИД страны, бразильскому лидеру нет смысла участвовать в саммите, который «не привлекает обе стороны к решению конфликта».

По данным бразильских дипломатических источников, Лула и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра встретились на этой неделе и решили, что делегацию, представляющую страну на саммите, не будет возглавлять президент.

Однако пока не определено, кто будет выполнять эту роль.

Кроме того, лидер ЮАР Сирил Рамафоса также не примет участие в конференции из-за участия в мероприятиях после выборов, заявили РИА Новости в офисе президента.

Власти Швейцарии заявляли, что разослали приглашения странам «глобального юга» на конференцию, выражали надежду, что эти приглашения примут.

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