Сестра Ким Чен Ына – об оружейных сделках с Россией

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Сестра лидера Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына, занимающая пост заместителя заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи, Ким Ё Чжон назвала абсурдными сообщения об оружейных сделках между КНДР и Россией.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Версия об оружейных сделках между КНДР и РФ, полная предубеждений и выдумок, является самой абсурдной гипотезой», – заявила она.

Ким Ё Чжон подчеркнула, что эти сообщения даже не заслуживают оценок и комментариев. Она связала обвинения Запада с обеспокоенностью, которую вызывает у них наращивание военного потенциала КНДР.