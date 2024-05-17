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Anglo-Asian Mining начала переговоры с Азербайджаном для доступа к месторождениям в Карабахе

Anglo-Asian Mining начала переговоры с Азербайджаном для доступа к месторождениям в Карабахе

Британская компания Anglo-Asian Mining Plc., занимающаяся добычей золота, серебра и меди в Азербайджане, начала переговоры с правительством Азербайджана по получению доступа к своим контрактным участкам в Карабахском экономическом районе, сообщается на сайте компании-зоотодобытчика.

«Азербайджан возобновил полный суверенитет над Карабахом в 2023 году, а российские миротворцы недавно покинули эту территорию. Компании пока не предоставлен доступ к ее контрактным участкам в Карабахе. Тем не менее, начались предварительные переговоры с правительством относительно доступа и начала добычи на активах, расположенных на контрактных территориях», -говорится в информации.

Anglo-Asian Mining Plc.отмечает, что в Карабахе находится медно-молибденовый рудник «Демирли», «который представляет собой перспективный проект, расположенный на контрактной территории Демирли».

«AAM приступила к получению и сопоставлению различной документации, касающейся активов на своих контрактных территориях в Карабахе, а техническая группа недавно посетила перерабатывающий завод Демирли», – отмечает золотодобытчик.

В соответствии с контрактом типа PSA Anglo Asian Mining PLC владеет правами на разработку в Азербайджане 8 контрактных площадей, в том числе в Карабахе – золотоносного месторождения «Гызылбулаг» и медно-молибденового месторождения «Демирли». Контрактная территория «Гызылбулаг», расположенная в Агдеринском районе, имеет площадь 462 кв. км, примыкающий к ней участок «Демирли» – 74 кв. км. Anglo Asian Mining в настоящее время работает на контрактных площадях «Гедабек» и «Гоша».

Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривал разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC – 49%.

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