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Азербайджан решил возобновить работу своего посольства в Иране

Азербайджан решил возобновить работу своего посольства в Иране

Азербайджан возобновляет работу своего посольства в Иране после террористической атаки в январе прошлого года. Об этом говорится в заявлении МИД нашей страны.

«За последние несколько месяцев в рамках контактов и переговоров между официальными лицами двух стран ожидания нашей страны по предоставлению полной гарантии безопасности посольства были доведены до иранской стороны», – сообщил пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде.

По его словам, обсуждался вопрос о новом месте для размещения посольства, более безопасного и отвечающего требованиям, необходимым для диппредставительства.

«В результате уже определено новое место для размещения посольства», – отметил дипломат.

Он подчеркнул, что в настоящее время идет подготовка для новой резиденции для посольства.

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