Азербайджан решил возобновить работу своего посольства в Иране

Азербайджан возобновляет работу своего посольства в Иране после террористической атаки в январе прошлого года. Об этом говорится в заявлении МИД нашей страны.
«За последние несколько месяцев в рамках контактов и переговоров между официальными лицами двух стран ожидания нашей страны по предоставлению полной гарантии безопасности посольства были доведены до иранской стороны», – сообщил пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде.
По его словам, обсуждался вопрос о новом месте для размещения посольства, более безопасного и отвечающего требованиям, необходимым для диппредставительства.
«В результате уже определено новое место для размещения посольства», – отметил дипломат.
Он подчеркнул, что в настоящее время идет подготовка для новой резиденции для посольства.