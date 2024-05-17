Покушение на Фицо и раскол Европы: кому еще не снимать бронежилет?

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Попытка убийства премьер-министра Словакии вызвала большой резонанс в мире и продемонстрировала маниакальное стремление партии войны в ее коллективном или, так сказать, индивидуальном выражении, сметать со своего пути всех, кто не шагает с ней в ногу. И все это – под трескучие лозунги в защиту демократии, которую в «цивилизованном мире» уже не сыщешь днем с огнем.

О самой трагедии – вооруженном покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо – написано и сказано уже много, равно как о том, что состояние его здоровья вызывает у медиков серьезные опасения за жизнь политика. Известна также и личность выпустившего несколько пуль в Фицо. Эксперты и политики рассуждают о причинно-следственной связи трагедии в словацком курортном городке Гандлова, а СМИ и социальные сети забиты осуждением мировых лидеров покушения на Фицо.

Не будем гадать, кто из них искренен, кто – нет, заметим лишь, что, во-первых, подобное чрезвычайное событие впервые произошло в относительно спокойной Словакии, и что его нельзя рассматривать как «частный случай» – речь идет об общем контексте насилия (необязательно с применением оружия), распространившегося по всему миру и ставшего частью «политической культуры» даже (или особенно?) в среде тех, кто считает себя «светочем демократии». Вспомним хотя бы недавнее нападение на депутатов от немецких социал-демократов и членов партии «Зеленых», то есть насилие в одной из стран Европы породило насилие в другой европейской стране. Фактически, речь идет о «выстреле в живот» (в сердце – промахнулись) Европе. О других континентах говорить излишне.

Вернемся, однако, к причинам, приведшим к трагедии, и к тому, кто мог быть ее заказчиком. В данном материале собраны мнения разных экспертов и СМИ, включая иностранные, и во многом они едины. Пожалуй, самую «простую» и достоверную причину покушения на Фицо назвал в беседе с «Известиями» депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек. Премьер Словакии, пояснил он, регулярно критикует позицию Евросоюза, в том числе по Украине, из-за чего Запад его не любит.

Германский политик напомнил, что Фицо критиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за ведение переговоров с американской транснациональной корпорацией Pfizer о покупке вакцин от коронавируса, выступал против антироссийских санкций ЕС, а также является давним критиком миграционной политики союза, «направленной на превращение Европы из европейской культуры или цивилизации в некий пограничный регион между Ближним Востоком и Африкой».

Кроме того, Фицо призывал к переговорам по Украине и неоднократно выражал понимание позиции России. «Он подчеркивал разрушительные экономические последствия западных санкций — не столько для российской экономики, сколько для экономики Европы, для цен на газ и другие виды ископаемого топлива, и, конечно же, для инфляции», — сказал депутат ЕП, добавив, что Фицо бросает вызов правящему консенсусу среди европейских правительств по Украине, и западные СМИ и политический истеблишмент ненавидят его.

Иные прямо указывают на «американский след» и считают, что следующими «мишенями» Вашингтона станут премьер Венгрии и друг Фицо Виктор Орбан, президент Сербии Александр Вучич и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. Покушение на последнего, напомним, было вовремя предотвращено спецслужбами Турции. Речь идет именно об этой «тройке», поскольку она явно выбивается из «семьи» покорных проводников политики Вашингтона. Кстати, несколько дней назад в Чехии как бы мимолетно промелькнула информация о том, что ранее было «сорвано» покушение на избранного президента Словакии Петра Пеллегрини во время его визита в Прагу.

Тут вот о чем еще стоит задуматься: в канун покушения на Фицо Эрдоган ночью созвал экстренное совещание с силовиками. Почему? Была новая информация о физической угрозе Эрдогану или подготовке очередного государственного переворота? В случайные совпадения в данном случае как-то не верится.

В версиях – кто и почему пытался ликвидировать Фицо – обозначены самые разные «следы», включая украинский (речь об инициативе неонацистских групп); спецслужб Великобритании (в частности, MI6), Франции, США; радикальных исламистских групп; сил, недовольных тем, что Фицо был против запуска оставшихся в Словакии предприятий ОПК, на которых можно производить снаряды советского образца для отправки в Украину – их выпуск обошелся бы недорого. И, наконец, что преступление совершил «просто псих».

Приведем заявления Фицо (вкратце), откровенно расходящиеся с политикой «коллективного Запада»: «Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире. Никто не знает, сколько западной помощи, которую она получает, теряется где-то на полпути. С 2014 года страна находится под контролем и влиянием США и не является суверенной и независимой»; «Мы уважаем стремление принять Украину в Евросоюз, но Киев должен выполнять условия ЕС. В настоящее время он не отвечает его требованиям, а вступление (принятие) по политическим соображениям неприемлемо».

Кроме того, Фицо последовательно выступал против поставок оружия Украине, выражал несогласие ее приему в НАТО, поскольку считал его равносильным началу Третьей мировой войны; утверждал, что НАТО обманул Россию обещаниями не расширения альянса на Восток; был против отправки военных НАТО в Украину, а также того, что Россию выставляют врагом.

Таким образом, на Фицо и на премьера Венгрии Виктора Орбана по сумме схожести их политических взглядов был навешан ярлык пророссийских и недемократичных политиков, в то время как они отстаивали не только безопасность своих стран, но и, как минимум, – Европы.

Между тем попытка ликвидации Фицо ставит острее, чем прежде, вопросы безопасности в Европе вообще – градус противостояния в ней – как внутриполитического, так и межгосударственного не без науськивания из-за океана, стал зашкаливать. И, похоже на то, что снимать бронежилеты не стоит ни Орбану, ни Вучичу, ни Эрдогану, ни другим, не всегда и не во всем разделяющим «ценности» и политические аппетиты «цивилизованного Запада», запугивающего «несогласных» с его политикой. Но, вероятно, «несогласные» будут множиться, то есть история с Фицо может стать пусковым механизмом для раскола Европы.

Что же касается собственно Словакии, пули, выпущенные в Фицо, уже начали приводить к «тектоническим сдвигам» в прежде спокойной стране: местная полиция информирует о росте числа угроз в адрес членов правительства, высокопоставленных политиков и оппозиционеров. Так что не исключено, что в Словакии станут «закручивать гайки» – и не только в ней: в зоне риска сейчас и «пророссийские политики», и отъявленные «ястребы»: ведь если силой оружия можно избавиться или попытаться избавиться от первых, отчего бы не пойти по такому же пути в отношении последних: впереди, и очень скоро, выборы в Европарламент. Так что ставка вполне может быть сделана на запугивание и одних, и других. И в таком евробардаке кандидаты от ультраправых как раз-таки и могут получить большинство голосов в ЕП: чтобы «расставить кровати по своим местам».

Что касается «просто психа», стрелявшего в Фицо из-за недовольства проводимой им политики. Такая версия, разумеется, имеет право на существование. Однако многие эксперты считают ее сомнительной. «Просто псих» мог быть завербован спецслужбами (не будем гадать – какими), и выполнил то, что ему велели: для этого необходимо было оказаться в нужном месте в нужный час, и все: «просто псих» имел право на ношение оружия. И такого «психа» (не исключаем и множественное число) завтра могут найти в любой стране.

Тут стоит привести выдержку из статьи Д. Марьяновича в хорватском издании Advance (перевод ИноСМИ). Среди прочего, он пишет: «Цинтула, возможно, стрелял по собственному желанию, но прежде его хорошенько обработала медиа- и военная пропаганда, которая выставляла Фицо одной из величайших угроз для существования Европы, особенно Европы либеральной, которая много значила для Цинтулы. Так много, что ради нее он готов убивать».

И еще: «Фицо был опасен, поскольку показал, что Запад не монолитен в вопросе ведения войны «столько, сколько потребуется». Роберт Фицо подавал пример другим политическим течениям в других странах, которые могли прийти к идее о том, чтобы тоже занять такую позицию (будь то из пацифизма или из чистого политического оппортунизма). Достаточно просто изучить опросы: народы Европы не хотят войны и устали от конфликтов. … Роберт Фицо придерживался своего мнения, но знал, должен был знать, что подобным мнением подвергает себя опасности. Такова предвоенная Европа, ведь нам уже известно, какова она в такие времена. В конце концов, ХХ век закончился не так давно».

Ну, а психоз – он продолжается и расползается. К примеру – в Польше: на сей раз за собственную безопасность должен опасаться антипод Фицо – премьер-министр Дональд Туск. Как сообщил политик на своей странице в социальной сети Х, он начал получать угрозы в свой адрес после покушения на Роберта Фицо. «Словаки дали нам сегодня пример того, что следует сделать с Дональдом Туском», — привел польский премьер одну из угроз.

Что ж, террор начался, причем, не сегодня – история с Фицо видится продолжением его «огнестрельной фазы». И вряд ли он скоро закончится – в массовом или индивидуальном, военном или идеологическом срезе.

Ирина Джорбенадзе