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Украина запустила по России рекордное количество дронов: что известно

Украина запустила по России рекордное количество дронов: что известно

В течение прошедшей ночи российские военные с помощью сил противовоздушной обороны (ПВО) пресекли ряд попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить «террористические атаки» с помощью беспилотников и безэкипажных катеров по объектам на территории регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Так, дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 51 дрон над территорией Крымского полуострова, 44 БПЛА в Краснодарском крае, шесть беспилотников над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области. Всего над российским регионами было уничтожено 102 дрона.

Также за прошедшую ночь морская авиация и патрульные катера Черноморского флота уничтожили шесть безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

В результате попадания дрона в машину с четырьмя людьми в Белгородском районе погибли мать и ребенок, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Мальчик четырех лет умер в больнице, отец семьи и водитель машины от госпитализации отказались. Из-за падения БПЛА также произошло возгорание на автозаправочной станции у села Бессоновка, пожар потушили.

После падения одного из беспилотников в Краснодарском крае произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе, сообщили в Оперштабе региона. По предварительным, пострадавших нет, пожар локализован.

В Новороссийске, по данным Astra, местные слышали более 35 взрывов. Мash пишет, что был атакован морской порт. Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на местных жителей сообщил, что после атаки дронов в Новороссийске не работает общественный транспорт, отменены занятия в учебных учреждениях, перекрыты некоторые улицы, а на железнодорожной станции горит нефтяная установка.

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