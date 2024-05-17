Помощник президента Гаджиев проводит переговоры в США: что известно

104 Просмотров

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев находится с визитом в США.

В рамках визита Гаджиев встретился с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Джоном Бассом, первым заместителем помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Юри Ким, а также помощником госсекретаря по вопросам демократии, труда и прав человека Робертом Джилкристом.

На встречах были обсуждены двусторонние отношения, текущая ситуация в области региональной и глобальной безопасности, а также широкий спектр вопросов, охватывающих процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.