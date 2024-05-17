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Chevron может расстаться с активами в Северном море

Chevron может расстаться с активами в Северном море

Крупнейшая интегрированная энергетическая компания США Chevron намерена начать продажу своих оставшихся в Великобритании нефтегазовых активов в Северном море за $1 млрд без учета налоговых льгот, пишет Reuters со ссылкой на заявление компании и одного из отраслевых источников.

Присутствие Chevron в Великобритании насчитывает более 55 лет. Собеседники агентства в индустрии ожидают, что продажа начнется в июне.

Этот процесс происходит на фоне подготовки Chevron к приобретению конкурирующей американской нефтегазовой компании Hess за $53 млрд. Для этого компания будет продавать активы по всему миру на сумму от $15 до $20 млрд.

Планируемая продажа — один из последних этапов в постепенном уходе ведущих нефтегазовых компаний, включая Exxon Mobil, из приходящего в упадок нефтеносного бассейна. Добычу на британскоом шельфе там начали в 1970-х годах, но теперь мировые энергетические компании сосредоточились на новых активах по всему миру.

Chevron уточнил Reuters, что компания продаст свою долю 19,4% в нефтяном месторождении на западе Шетландских островов с добычей более 120 тыс. барр. в сутки, которым управляет BP. Chevron также стремится продать свои незначительные доли в нефтяном терминале Sullom Voe также на Шетландских островах и в трубопроводных системах Ninian pipeline SIRGE, которые связаны с Sullom Voe.

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