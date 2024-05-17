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Армения отрицает просьбу о российских пограничниках на границе с Турцией и Ираном

Армения отрицает просьбу о российских пограничниках на границе с Турцией и Ираном

Ереван не просил Москву оставлять российских пограничников на границе Армении с Турцией и Ираном, так как этот вопрос регулируется по договору. Об этом секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил в интервью Общественному телевидению.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по просьбе армянской стороны российские пограничники останутся на армяно-турецкой и армяно-иранской границе.

«Российская сторона спросила нас, хотим ли мы, чтобы они вышли с приграничных с Турцией и Ираном территорий. Мы ответили, что просим, чтобы они вышли с трех направлений: из аэропорта «Звартноц», 17 пограничных пунктов на армяно-азербайджанской границе и свернули две базы обеспечения, дислоцированные в Сисиане и Горисе», – сказал Григорян.

Что касается вопроса границы Армении с Ираном и Турцией, то размещение пограничников РФ там регулируется по договору, и российской стороне пояснили, что этот вопрос в настоящее время не обсуждается.

На уточняющий вопрос, просила ли Армения остаться российских пограничников на приграничных с Турцией и Ираном территориях, Григорян заявил, что «у нас подобной просьбы не было».

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