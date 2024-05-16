В Пентагоне считают неизбежным развертывание иностранных войск в Украине

189 Просмотров

Развертывание иностранных войск в Украине кажется неизбежным.

Об этом говорится в заявлении главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Чарльза Брауна.

При этом заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что американское Министерство обороны сейчас не планирует направлять в Украину военных инструкторов. «О таких намерениях пока сказать нечего», – отметила она.

Сингх напомнила, что США готовят военных ВСУ по нескольким направлениям, в том числе лётчиков.

«Мне ничего не известно о такой возможности», — сказала Сингх, комментируя вероятность отправки инструкторов в Украину.