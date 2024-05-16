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АФФА привлечет на решающие матчи иностранных арбитров

АФФА привлечет на решающие матчи иностранных арбитров

Решающие матчи Премьер-лиги Азербайджана по футболу впервые будут обслуживать иностранные арбитры.

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) решила назначить иностранных арбитров на матчи, в которых будут разыгрываться путевки в еврокубки. В частности, зарубежные специалисты будут обслуживать систему видеопомощи судьям (VAR), уточняет «Спутник».

Пока неизвестно, на какие именно матчи заключительных 35-го и 36-го туров чемпионата страны будут приглашены иностранцы. Заметим, что за путевки в еврокубки борются клубы «Сумгайыт», «Нефтчи», «Сабах» и «Зиря». «Карабах» досрочно выиграл Премьер-лигу и завоевал путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

В 35-м туре «Сабах» сыграет с «Сумгайытом», «Нефтчи» – с «Сабаилом», а «Зиря» – с «Кяпазом». В 36-м туре «Зиря» встретится с «Сабаилом», «Нефтчи» – с «Сабахом», «Сумгайыт» – с «Габалой».

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