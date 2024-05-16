В Армении довольны делимитацией границы с Азербайджаном

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Мы считаем, что процесс делимитации прошел удачно.

Об этом в эфире Общественной телекомпании заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

«Прежде всего, я хочу отметить очень важное соглашение, достигнутое Арменией и Азербайджаном, то есть начать процесс делимитации границы на основе Алма-Атинской декларации в качестве принципа, а также была достигнута договоренность о том, что будут использованы юридические карты, существовавшие в последние годы Советского Союза, и именно поэтому за основу делимитации была взята карта 1976 года и по ней мы проводили демаркацию. В ходе процесса делимитации была проведена граница, по эту сторону границы находится территория Армении, по другую сторону границы – территория Азербайджана», – сказал он.

«Что касается территорий, то, естественно, до этого момента вооруженные силы несли службу на тех территориях, и из-за осуществления этой службы там, где были позиции, общины на этих позициях не имели доступа к своим землям. Сейчас, когда вооруженные силы уходят с этих позиций и дислоцируются пограничники, эти территории освобождаются и переходят под контроль жителей села для выполнения их повседневной работы, именно об этом мы и говорим», – сказал секретарь СБ РА, еще раз отметив, что процесс делимитации границ прошел успешно и на других участках будет осуществляться с использованием карт 1976 года.