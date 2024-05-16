Reuters: Киев готовится к большому российскому наступлению

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Киев в ближайшие недели готовится к большому российскому наступлению. Об этом пишет Reuters в статье о посещении президентом Украины Владимиром Зеленским Харьковской области 16 мая.

Агентство отмечает, что харьковское наступление России является головной болью для украинских военных штабистов, чьи войска уже растянуты по более чем 1000-километровой линии.

Автор статьи утверждает, что Киев предупредил о подготовке большого наступления ВС РФ в ближайшие недели.

Аналитик из Black Bird Group Паси Паройнен отметил, что харьковское наступление Москвы выглядит как попытка втянуть в бой ограниченные резервы Киева до начала основного летнего наступления.