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В НАТО склоняются к отправке войск в Украину

В НАТО склоняются к отправке войск в Украину

По мере продвижения российских войск, НАТО все ближе к решению об отправке военных в Украину. Пока — для обучения их украинских коллег, пишет The New York Times. Издание со ссылкой на источники утверждает, что американские чиновники признают недостаточную подготовку ВСУ и считают, «что им нужна более качественная и быстрая подготовка, чтобы отразить ожидаемое российское наступление этим летом».

Сейчас украинские военнослужащие проходят подготовку в Европе. Перенос обучения в Украину, как признают американские военные, позволит инструкторам быстрее собирать информацию о нововведениях на линии фронта, что позволило бы им быстрее адаптировать программу подготовки.

Некоторые собеседники издания говорят, что большое количество украинских новобранцев могут быть отправлены на тренировочные полигоны в Германии и Польше. Однако логистика этого процесса, признают они, очень сложная: рекрутов нужно доставлять на тренировочные полигоны армии США в немецком Графенвере, организовывать там «сложные маневры, призванные научить их ведению общевойсковой войны», а затем вновь перевозить их в Украину, через Львов и Киев, в зону боевых действий.

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