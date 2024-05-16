Папа Римский хочет отметить в Турции годовщину Первого Никейского собора

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Папа Римский Франциск Первый планирует посетить Турцию в следующем году, чтобы отметить годовщину Первого Никейского собора, сообщил в четверг духовный глава православных христиан мира, передает Reuters.

Первые века христианства были отмечены оживленными спорами о том, как Иисус мог быть одновременно Богом и человеком, и Церковь решила этот вопрос на Первом Никейском соборе в 325 году.

«Его Святейшество Папа Франциск желает отпраздновать эту важную годовщину вместе», – заявил на мероприятии в столице Португалии Лиссабоне Вселенский патриарх Варфоломей, резиденция которого находится в Стамбуле.

Он отметил, что Франциск планирует посетить Константинопольский Вселенский патриархат в Стамбуле, прежде чем отправиться в город Изник, где проходил Первый Никейский собор.

Вселенский патриарх Варфоломей сообщил, что для организации визита создается комитет и что Ватикан вскоре свяжется с турецким правительством по этому поводу.