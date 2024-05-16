«Мы и с Гейдаром Алиевым были в хороших отношениях». Сегодняшнее выступление Лукашенко

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выступили сегодня с заявлениями для прессы. Об этом сообщает «Азертадж».

Александр Лукашенко заявил:

– Ильхам Гейдарович, большое спасибо за добрые слова в адрес белорусского народа, в мой адрес. Мы это очень ценим. Я в начале наших переговоров в расширенном составе сказал о том, что Азербайджан очень многого добился за последние годы, и прежде всего – решая свою главную проблему – возврата земель, которые долгое время превращались в пустыню. Ильхам Гейдарович говорит, что надо возрождать, создавать на этих землях что-то новое. Но там еще хуже, там надо убирать кое-что, прежде чем возрождать. И этого немало. Поэтому это тяжелая история, но земли возвращены, их надо возрождать. Это, наверное, будет гораздо более длительная и не менее тяжелая проблема и задача, которую Азербайджану придется решить.

Я припоминал те времена, еще до войны, когда мы с Ильхамом Гейдаровичем обсуждали эту проблему. Тогда он мне об этом говорил, что настанет тот тяжелейший период, когда нам надо будет возвращать людей. И Вы очень правильно взяли курс на то, что мало вернуть людей, их надо поселить в хорошие, комфортабельные дома, потому что многие уже родились в городах. Одно дело переселить туда, а еще и поселить их в хорошие дома или квартиры. Но и этого мало. Надо создать рабочие места. Я первый раз услышал такие объемы – что это наполовину больше, чем такая страна, как Ливан. Ильхам Гейдарович, еще и детям работы хватит для того, чтобы эти земли возродить.

Я это сказал к тому, что мы как братская и очень дружественная для вас страна, не только потому, что мы давние друзья с Ильхамом Гейдаровичем – мы и с Гейдаром Алиевым были в хороших отношениях. Пусть не долгое время, но мы с ним работали душа в душу. Я очень уважал этого человека еще в те, советские времена. Я часто Ильхаму Гейдаровичу говорю, что это тот редкий случай, когда природа на детях не отдыхает. Вы очень много сделали. И прямо сказал ему сегодня, что вы живете в раю. У вас райская природа. И то, что вы вернули земли, то, что вы их возрождаете, – это останется на века, на многие времена. Все это говорю к тому, что если в этом великом деле возрождения этих земель найдется нам место, где мы можем подставить свое плечо, и это будет вам выгодно, то мы это сделаем с большим удовольствием. Притом, ответственно заявляю, сделаем так, как никто больше в мире не сделает, – из-за того уважения и наших отношений между братскими народами Беларуси и Азербайджана.

И прошу обратить внимание на то, о чем вначале сказал Президент Азербайджана. У нас есть некая дорожная карта, по которой мы двигались и достигли товарооборота примерно в 400 миллионов долларов. Мы договорились о том, что следующее заседание Межправительственной комиссии в Минске – и с учетом сегодняшних договоренностей и того, что наши министры работали здесь два дня и еще будут работать, мы вышли на новые задачи, на новые решения задач, прочтение некоторых вопросов – договорились о том, что эта дорожная карта в Минске Межправкомиссией будет актуализирована. Что-то уже устарело, появляются новые проблемы. Все там будет отражено, в этом плане. И когда здесь состоится международная конференция по климату, скорее всего, я на ней буду, я планирую, мы снова, может, в более узком составе, встретимся с Ильхамом Гейдаровичем и там сопредседатели нашей Межправительственной комиссии доложат: а что же это за карта? А что сделано по этой карте? Мы же не будем ждать пока нарисуют министры карту, а потом со следующего года начнем. По каким-то вопросам так и будет. Но есть ряд вопросов, которые уже надо не прорабатывать, а начинать реализовывать завтра. Мы договорились о совместном производстве комплексных минеральных удобрений. Ну что тут медлить. Надо делать комплексные смешанные удобрения и начинать с внутреннего рынка, чтобы Азербайджан не просил где-то какие-то удобрения, а здесь производить. У нас есть технологии, мы готовы это делать и обеспечивать весь регион. А он колоссальный – Иран, Пакистан, Индия. Они потребляют огромное количество минеральных удобрений. Мы предложим комплексные. Поэтому вот такой вопрос уже надо начинать решать и до ноября продвинуться. Такие задачи были поставлены.

Мы обсудили все вопросы, закрытых тем не было. Это не только техника МТЗ – совместное производство, но и совместное производство мазовской техники, пожарной техники, совместное производство лифтового оборудования, особенно старые лифты, что в советских домах, квартирах, их надо менять. Мы сохранили это производство. Мы готовы здесь вместе с нашими азербайджанскими друзьями производить эту технику.

Президент попросил, чтобы мы обратили внимание на производство подвижной железнодорожной техники – и платформ, и цистерн. У нас хорошая компетенция, есть компании, заводы, которые производят. Мы готовы здесь вместе разворачивать производство этой техники.

В сельском хозяйстве большие программы, начиная от поставки сюда элитных пород скота, коров, прежде всего, для того, чтобы вы полностью удовлетворили потребности в молоке, мясе крупного рогатого скота. Мы поставим вам эту скотину. Более того, на землях, которые вы освободили, особенно аграрных, мы готовы вам построить по белорусскому опыту агрогородок и всю инфраструктуру, и создать рабочие места. То есть построить комплекс, а также помогать создавать фермерские хозяйства. Такой опыт у нас, начиная от Венесуэлы, есть. Но это же не Венесуэла, это рядом, на одном языке разговариваем, понимаем друг друга. Поэтому там, на тех землях, мы для начала построим вам агрогородок с рабочими местами. Вы посмотрите, если это вам подходит, мы будем их тиражировать. Тем более, я сказал Президенту, мы имеем сегодня наше колоссальное богатство – это леса. Древесины у нас столько что… В Азербайджане это дефицит. Природа в этом плане нас наградила. Мы готовы там создавать для вас дома. С деревом – у нас в Беларуси практика распространена, дом сюда в разобранном виде в вагоне привезли, за неделю поставили под крышей на фундаменте, так, как делаем в Беларуси. Если это для вас подойдет, мы готовы поставлять вам и строить такие дома на ваших возрождаемых территориях. Словом, у нас очень большой план. И мы будем работать.

Что касается фармацевтики, хоть завтра мы готовы начинать поставки тех лекарств, которые вам очень нужны, и создавать совместное здесь производство по лекарствам и ветпрепаратам, по технологиям, которые мы умеем изготовлять в Беларуси. Это тоже очень большая программа, которая никому в Азербайджане не мешает работать. Мы здесь ни с кем в противоречия не входим и конкуренцию никому не составляем. Хотя конкуренция должна быть.

Словом, многое можем сделать. И в гуманитарной сфере, и в спорте. Вы будете принимать игры СНГ. Мы подключимся, тем более, мы с Вами спасли эти игры. Если бы не Беларусь и Азербайджан, наверное, уже они на закате были, но мы их спасли. У нас предыдущие были игры, сейчас вы приняли эстафету от нас. Когда-то эстафету Европейских игр от вас принимали мы. Так что у нас опыт большой. Будем с вами сотрудничать в области спорта, здравоохранения, образования, в том числе опыт работ наших профтехучилищ, как их раньше называли, ПТУ. Мы готовы здесь возрождать и помогать на новой основе создавать объекты профтехобразования. Опыт у нас такой есть. Тем более, мы сохранили их с советских времен. А сегодня рабочие специальности очень востребованы и у нас, и в России, и в других странах СНГ, и в Азербайджане. Ильхам Гейдарович просил, чтобы мы занялись этой работой, и мы будем обязательно вместе с вашими специалистами эту работу проводить.

Да, мы обсуждали вопросы безопасности в регионах. Ильхам Гейдарович подробно проинформировал меня о том, что происходит здесь, неспокойный регион. И слава Богу, что здесь появился очень мощный, нормальный лидер в лице Азербайджана. Вы способны контролировать Кавказский регион. Это уже не только ответственность за Азербайджан – вы уже отвечаете за ситуацию на Кавказе в целом, на что мы – те, народы которые не живут на Кавказе, – очень надеемся, поэтому это дополнительная нагрузка на вас, хотя и своих проблем хватает, но, тем не менее, никуда не денетесь: время выбрало Вас, как у нас говорят, и Вы несете ответственность за Кавказский регион как лидер.

Я проинформировал о том, что происходит в нашем регионе в связи с конфликтом в Украине, подробнейшим образом. Оценки, точки зрения у нас или близки, или совпадают. Нашу позицию Вы знаете. Нам там не просто сейчас, но мы будем делать все, чтобы там был мир. И будем двигаться в этом направлении. И опыт Азербайджана послевоенного устройства здесь, мирного устройства очень важен и для нашего региона.

Мы очень доверительно разговариваем друг с другом. У нас нет никаких секретов ни в личном плане, ни в межгосударственном. Это способствует тому, чтобы наши министры также разговаривали и разговаривают уже на такой же ноте. И я лично жду от части правительства, которая с визитом здесь, что они уедут со своей программой сотрудничества с нашими азербайджанскими товарищами. И что приятно, что у нас около 400 миллионов товарооборот, уже сегодня с подачи азербайджанских министров мы начали выговаривать 1 миллиард. Это будет очень крупный шаг. Может быть, в два приема мы это сделаем. Сначала в 500 миллионов получим товарооборот, буквально в течение года-полутора. Через определенное время мы выйдем на 1 миллиард. Мы сделаем для этого все. Если мы, к примеру, покупаем в недружественных странах какой-то товар, который производится здесь, в Азербайджане, мы должны ни на что не глядя – сейчас момент – отказаться и купить здесь. Точно так же и Азербайджан будет идти нам навстречу. Ильхам Гейдарович, я приглашаю Вас в Беларусь.

Приеду в ноябре к Вам, обсудим, и Вы уже должны побывать в Беларуси. Хотя мы очень часто обмениваемся визитами, будем, как договорились, рады видеть вашего премьер-министра накануне, который подготовит Ваш визит уже к нам. И самое главное, как другу, и моему личному другу – Вам, и братскому народу я желаю, чтобы Вы вот этот тяжелейший период возрождения прошли без всяких потерь и реализовали те планы, которые перед Вами возникли. Я уверен, что Вы это сделаете, хочу чтобы это было быстрее, Вы умеете это делать. Вы всему миру показали, что Вы умеете решать тяжелейшие задачи, которые не решались до Вас многими поколениями. Счастья и успехов Вам.